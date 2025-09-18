Atripalda accoglie l’ Arrepigliammece Tour di Gabriele Esposito

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 21:00, il Parco delle Acacie di Atripalda (AV) ospiterà una delle tappe più attese dell’“Arrepigliammece Tour”, il tour di Gabriele Esposito, giovane talento della scena musicale partenopea.Classe ’98, originario di Massa di Somma, Esposito ha iniziato il suo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

