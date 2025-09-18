atp pechino 2025 i possibili avversari di sinner turno per turno

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo a circa tre settimane dalla finale degli Us Open persa da Carlos Alcaraz. L’ormai ex numero uno del ranking, che ha ceduto lo scettro del ranking proprio allo spagnolo dopo 65 settimane di fila in vetta, ripartirà dall’ Atp 500 di Pechino, dove lo scorso anno si fermò in finale perdendo sempre dal 22enne di Murcia al tiebreak del terzo set. Non potrà trovare tuttavia il suo rivale, in quanto l’iberico ha scelto di cambiare programma rispetto a 12 mesi fa e di volare a Tokyo. L’altoatesino dunque sarà testa di serie numero uno del tabellone, in cui ci saranno altri tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti (quarto del seeding), Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. 🔗 Leggi su Lettera43.it

