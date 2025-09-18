Atp Hangzhou Zeppieri piega Sun e approda agli ottavi

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Hangzhou Giulio Zeppieri, dopo aver superato le qualificazioni, piega il cinese Fajing Sun 6-3 6-3 in un’ora e venticinque minuti. Il tennista azzurro guadagna il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà lo statunitense Learner Tien. Il giocatore italiano inizia il match difendendo a zero il suo turno di battuta, il rivale, a 30, sigla l’1-1. Il romano annulla la palla break dell’1-2, strappa il servizio all’avversario a zero per il 2-1 e, completando un parziale di otto punti a uno, allunga sul 3-1. Zeppieri consolida il suo vantaggio con il diritto vincente che gli consegna il 5-2 e, con il servizio vincente, sigilla il 6-3 con cui si conclude il primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atp Hangzhou, Zeppieri piega Sun e approda agli ottavi

