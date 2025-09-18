Atp Hangzhou Berrettini subito fuori Sonego avanza al Chengdu Open

(Adnkronos) – Matteo Berrettini lascia subito l'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. L'azzurro, n. 57 del mondo, ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina, n. 99, che passa il turno con un doppio 6-3 in medo di un'ora e mezzo di gioco.   Lorenzo Sonego stacca il pass per gli ottavi di finale del .

