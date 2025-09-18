ATP Hangzhou 2025 slitta a domani il match di Matteo Arnaldi
La pioggia è la principale protagonista della giornata nell’ATP 250 di Hangzhou. Programma dunque completamente rivoluzionato in Cina, con molti match che sono stati spostati a domani. Tra questi c’è anche quello di Matteo Arnaldi, che avrebbe dovuto fare il suo esordio con il francese Arthur Cazaux. Il match è stato programmato domani come terzo incontro sul campo centrale, che è quello coperto. Il programma inizia alle 5.30 italiane, ma già la seconda partita non comincerà prima delle 7.30. Dunque il ligure scender in campo nella mattina italiana già inoltrata. Arnaldi torna a giocare dopo l’eliminazione al primo turno agli US Open, quando venne rimontato dall’argentino Francisco Cerundolo, che si impose al quinto set. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hangzhou - slitta
