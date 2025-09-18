Archiviata la stagione sul cemento americano con gli Us Open, il tennis si trasferisce in Asia. In attesa di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima del ritorno in Europa con Parigi Bercy e le Atp Finals, i maestri della racchetta si dividono sui campi dei tornei 500 e 250 fra Cina e Giappone. Dal 17 al 23 settembre, è in programma l’evento di Hangzhou, inaugurato lo scorso anno con la vittoria in finale di Marin Cilic contro il padrone di casa Zhang Zhizhen nel singolare e degli indiani Jeevan Nedunchezhiyan e Vijay Sundar Prashanth nel doppio contro la coppia tedesca di Hendrik Jebens e Constantin Frantzen. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Atp Hangzhou 2025, il montepremi: quanto guadagnano i giocatori