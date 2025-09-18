Atp Hangzhou 2025 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori
Archiviata la stagione sul cemento americano con gli Us Open, il tennis si trasferisce in Asia. In attesa di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno prima del ritorno in Europa con Parigi Bercy e le Atp Finals, i maestri della racchetta si dividono sui campi dei tornei 500 e 250 fra Cina e Giappone. Dal 17 al 23 settembre, è in programma l’evento di Hangzhou, inaugurato lo scorso anno con la vittoria in finale di Marin Cilic contro il padrone di casa Zhang Zhizhen nel singolare e degli indiani Jeevan Nedunchezhiyan e Vijay Sundar Prashanth nel doppio contro la coppia tedesca di Hendrik Jebens e Constantin Frantzen. 🔗 Leggi su Lettera43.it
#Nardi si ritira ad Hangzhou: l'annuncio sui social. #Zeppieri in tabellone Luca Nardi costretto al forfait. Il tennista pesarese, che oggi avrebbe dovuto debuttare nell'"Hangzhou Open" (Atp 250 con un montepremi 1.019.185 dollari) nel match contro lo statunit - X Vai su X
ATP Hangzhou 2025, slitta a domani il match di Matteo Arnaldi - La pioggia è la principale protagonista della giornata nell'ATP 250 di Hangzhou. Si legge su oasport.it
Atp Hangzhou, Berrettini subito fuori. Sonego avanza al Chengdu Open - (Adnkronos) – Matteo Berrettini lascia subito l'Atp 250 di Hangzhou, in Cina. Lo riporta msn.com