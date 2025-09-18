Alla fine il derby tra Atletico Ascoli e Ancona si disputerà a porte chiuse allo stadio comunale di via Tevere a Castel di Lama. Come anticipato dal Carlino, non era infatti possibile disputare il match valido per la terza giornata del Girone F di Serie D allo stadio Del Duca sottoposto a risemina del prato in vista della sfida di martedì sera tra Ascoli e Pianese. Per questo la società del Patron Graziano Giordani ha subito precettato l’impianto sportivo lamense anche perché per la Lega è l’unico in zona omologato per disputare gare di Serie D. Il ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli infatti ha avuto per due anni la deroga, che ora è scaduta e non può più ospitare gare di questa categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli-Ancona a porte chiuse a Castel di Lama