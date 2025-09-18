Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari finali 18 settembre programma streaming azzurri in gara

Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi nello stadio Nazionale della capitale nipponica verranno messi in palio altri quattro titoli iridati individuali e l’Italia è già consapevole di non poter andare a medaglia, schierando però otto atleti tra batterie, semifinali e qualificazioni. Grande curiosità per il ritorno in pista di Nadia Battocletti cinque giorni dopo il favoloso argento sui 10.000 metri per affrontare le batterie dei 5000 con l’obiettivo di approdare in finale senza spendere troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

