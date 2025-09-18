Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari finali 18 settembre programma streaming azzurri in gara
Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi nello stadio Nazionale della capitale nipponica verranno messi in palio altri quattro titoli iridati individuali e l’Italia è già consapevole di non poter andare a medaglia, schierando però otto atleti tra batterie, semifinali e qualificazioni. Grande curiosità per il ritorno in pista di Nadia Battocletti cinque giorni dopo il favoloso argento sui 10.000 metri per affrontare le batterie dei 5000 con l’obiettivo di approdare in finale senza spendere troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - oggi
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Dove vedere in tv gli Europei a squadre di atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, programma, streaming, italiani in gara
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
? LE ULTIME DA MILANELLO Strahinja Pavlovic ha svolto oggi la parte atletica della seduta odierna in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Si sono invece allenati a parte sia Mike Maignan che Rafael Leao. - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali atletica 2025 oggi: gli italiani in programma e le gare in diretta - la Repubblica - X Vai su X
Mondiali di Atletica, il programma delle gare di lunedì 15 settembre; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è oro nel salto in lungo - Un salto che vale l'oro; Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: tutte le gare e i risultati LIVE.
Mondiali di atletica, il programma di oggi: Tortu e Furlani in gara, orari e dove vedere in TV - Quinta giornata dei Mondiali di atletica a Tokyo, oggi altri italiani in gara che proveranno a regalarci gioie come Filippo Tortu per le batterie dei 200 ... Scrive fanpage.it
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari mercoledì 17 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - I Campionati Mondiali 2025 di atletica arrivano al giro di boa mercoledì 17 settembre con la quinta delle nove giornate che compongono il programma ... Segnala oasport.it