Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari 18 settembre programma streaming azzurri in gara
Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Quest’oggi nello stadio Nazionale della capitale nipponica verranno messi in palio altri quattro titoli iridati individuali e l’Italia è già consapevole di non poter andare a medaglia, schierando però otto atleti tra batterie, semifinali e qualificazioni. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 12.05 Grande curiosità per il ritorno in pista di Nadia Battocletti cinque giorni dopo il favoloso argento sui 10.000 metri per affrontare le batterie dei 5000 con l’obiettivo di approdare in finale senza spendere troppe energie. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: atletica - oggi
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Dove vedere in tv gli Europei a squadre di atletica 2025 oggi: orari 26 giugno, programma, streaming, italiani in gara
Europei a squadre atletica 2025 oggi: orari 27 giugno, tv, programma, streaming, italiani in gara
Atletica, Mondiali di Tokyo 2025: oggi Diaz, Furlani, Bruni e Riva - X Vai su X
(Adnkronos) - Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 17 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto su Mattia Furlani, impegnato nella finale - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Mattia Furlani oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming; Mondiali di Atletica, il programma delle gare di giovedì 18 settembre; Mondiali di atletica: Mattia Furlani è oro nel salto in lungo - Un salto che vale l'oro.
Mondiali di atletica, il programma di oggi: Battocletti e Pernici in gara, orari e dove vedere in TV - Nadia Battocletti in batteria nei cinquemila metri, Pernici cerca la finale negli 800 metri maschili. fanpage.it scrive
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari 18 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Da oasport.it