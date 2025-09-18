Atletica Nadia Battocletti in finale nei 5000 metri ai mondiali

Roma, 18 set. (askanews) – Nadia Battocletti continua a scrivere pagine di grande atletica azzurra. La mezzofondista trentina si è qualificata per la finale dei 5000 metri ai Mondiali di Tokyo, in programma sabato 20 settembre alle 14.29 ora italiana. L’azzurra ha chiuso la sua semifinale in seconda posizione con il tempo di 14’46?36, alle spalle della keniota primatista mondiale Beatrice Chebet, prima in 14’45?59. Per la 26enne azzurra si è trattato di una gara controllata, con poche energie spese grazie a un ritmo non particolarmente elevato. La qualificazione non è mai stata in discussione, mentre a sorpresa è uscita di scena una delle favorite della vigilia, l’etiope Byrke Haylom. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: atletica - nadia

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: assolo prorompente di Nadia Battocletti, l’Italia risale!

A che ora Nadia Battocletti oggi ai Campionati Italiani di atletica: programma preciso, tv, streaming

Quando corre Nadia Battocletti ai Mondiali di atletica 2025: orari 5000 e 10000 metri, programma, tv, streaming

Radio1 Rai. . #Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - facebook.com Vai su Facebook

Nadia: finale! L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 Battocletti si qualifica per la finale dei 5000 metri (14:46.36) in programma sabato a Tokyo Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps - X Vai su X

Mondiali di Atletica: tutti i risultati di oggi LIVE; Mondiali di atletica: Battocletti vola in finale nei 5000; Mondiali Tokyo - Tutto facile per Nadia Battocletti in batteria, 2ª dietro a Chebet e finale in tasca: rivivi il finale.

Quando la finale di Nadia Battocletti nei 5000 metri? Orario, tv, elenco delle avversarie - Nadia Battocletti ha superato in scioltezza le batterie dei 5000 metri e si è guadagnata il pass per la finale ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, ... Riporta oasport.it

Battocletti in finale dei 5000 metri ai Mondiali. Tavernini e Pieroni eliminate nell'alto - L'azzurra ha chiuso al secondo posto la sua batteria in 14'46''36, prima Chebet in 14'45''59. Scrive tuttosport.com