Atletica McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale Pernici da applausi Rojas torna di bronzo

A Tokyo (Giappone) è andata in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di volley maschile. Show stellare sui 400 metri femminili, dove Sydney McLaughlin-Levrone è diventata la seconda della storia e ha accarezzato un record del mondo che regge da quarant’anni. Nadia Battocletti si è qualificata con disinvoltura alla finale dei 5.000 metri dopo aver conquistato l’argento sulla doppia distanza, Eloisa Coiro promossa alle semifinali degli 800 metri, Francesco Pernici si è fermato a quattro centesimi dall’atto conclusivo sul doppio giro di pista. RISULTATI MONDIALI ATLETICA OGGI. FINALI. 400 METRI (FEMMINILE) – Era una delle finali più attese della vigilia e non ha deluso le aspettative: la statunitense Sydney McLaughlin-Levrone ha vinto con il vertiginoso tempo di 47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale, Pernici da applausi, Rojas torna di bronzo

