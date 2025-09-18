Tanti atleti viareggini protagonisti nel weekend appena trascorso. Sabato a Monsummano Terme gran ritorno dell’atletica su pista, con il "Toscana Meeting Tour" dove i portacolori dell’Atletica Camaiore hanno migliorato il loro personale sui tre mila metri, chiudendo con Gabriele Servolini in 9’21”67 e con Fabio Papini in 9’58”22 nella categoria Juniores, entrambi tornati alle competizioni. Il giorno seguente è stata la volta della 50ª edizione dello storico Trofeo “Pilade Cinquini“ che ha animato la domenica sportiva di Strettoia a Pietrasanta. Sui 9,5 chilometri del percorso, molto tecnico ed impegnativo, sempre Servolini si piazzava quarto dietro ai "big" della corsa su strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ATLETICA LEGGERA. I portacolori della società di Camaiore danno spettacolo nelle gare di resistenza