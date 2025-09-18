ATLETICA LEGGERA I portacolori della società di Camaiore danno spettacolo nelle gare di resistenza
Tanti atleti viareggini protagonisti nel weekend appena trascorso. Sabato a Monsummano Terme gran ritorno dell’atletica su pista, con il "Toscana Meeting Tour" dove i portacolori dell’Atletica Camaiore hanno migliorato il loro personale sui tre mila metri, chiudendo con Gabriele Servolini in 9’21”67 e con Fabio Papini in 9’58”22 nella categoria Juniores, entrambi tornati alle competizioni. Il giorno seguente è stata la volta della 50ª edizione dello storico Trofeo “Pilade Cinquini“ che ha animato la domenica sportiva di Strettoia a Pietrasanta. Sui 9,5 chilometri del percorso, molto tecnico ed impegnativo, sempre Servolini si piazzava quarto dietro ai "big" della corsa su strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: atletica - leggera
Atletica leggera, ambizioni e speranze per l'Edera ai campionati italiani Allievi a Rieti
Atletica leggera. Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto
Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera: in pista atleti da tutta Italia
L'urlo di gioia arriva nel primo pomeriggio italiano. Ai mondiali di atletica leggera di Tokyo Matteo Furlani scrive la storia vincendo la medaglia d'oro nel salto in lungo. #ANSA - X Vai su X
Federazione Italiana di Atletica Leggera. . ! #Tokyo2025 - facebook.com Vai su Facebook