Atletica leggera | ai campionati nazionali Csi incetta di medaglie per il comitato di Sondrio
Al Campionato nazionale Csi di atletica leggera in pista - al Centro Sportivo “Ermanno Zacchetti” di Cernusco sul Naviglio, realizzato con il Patronato e il Contributo di Regione Lombardia e con il Patrocinio della Città Metropolitana di Milano, ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: atletica - leggera
Atletica leggera, ambizioni e speranze per l'Edera ai campionati italiani Allievi a Rieti
Atletica leggera. Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto
Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera: in pista atleti da tutta Italia
Il salto d'oro di Mattia Furlani. Il saltatore azzurro ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Di @Giostuzzi - X Vai su X
Federazione Italiana di Atletica Leggera. . ! #Tokyo2025 - facebook.com Vai su Facebook
Atletica leggera: ai campionati nazionali Csi, incetta di medaglie per il comitato di Sondrio; Campionati Italiani di Società Master su Pista: Catania al centro dello sport con i Maestri di atletica leggera; Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e Viareggio (LU) 4-5 ottobre 2025.
Atletica: Battocletti "accende" i campionati nazionali Csi - A pochi giorni dal via dei Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti con un videomessaggio ha fatto da ideale apripista al Campionato nazionale di atletica leggera su pista del CSI, in programma a Cernusco ... Segnala ansa.it
Sport: Csi, Lombardia prima alle finali del Campionato nazionale di atletica leggera a Cernusco sul Naviglio - 640 finalisti provenienti da 13 regioni italiane, 127 società in gara e 528 medaglie assegnate: sono i numeri del Campionato nazionale di atletica leggera del Csi, che si ... agensir.it scrive