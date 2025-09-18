Atletica leggera | ai campionati nazionali Csi incetta di medaglie per il comitato di Sondrio

Sondriotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Campionato nazionale Csi di atletica leggera in pista - al Centro Sportivo “Ermanno Zacchetti” di Cernusco sul Naviglio, realizzato con il Patronato e il Contributo di Regione Lombardia e con il Patrocinio della Città Metropolitana di Milano, ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, ambizioni e speranze per l'Edera ai campionati italiani Allievi a Rieti

Atletica leggera. Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto

Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera: in pista atleti da tutta Italia

Atletica leggera: ai campionati nazionali Csi, incetta di medaglie per il comitato di Sondrio; Campionati Italiani di Società Master su Pista: Catania al centro dello sport con i Maestri di atletica leggera; Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e Viareggio (LU) 4-5 ottobre 2025.

atletica leggera campionati nazionaliAtletica: Battocletti "accende" i campionati nazionali Csi - A pochi giorni dal via dei Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti con un videomessaggio ha fatto da ideale apripista al Campionato nazionale di atletica leggera su pista del CSI, in programma a Cernusco ... Scrive ansa.it

Sport: Csi, Lombardia prima alle finali del Campionato nazionale di atletica leggera a Cernusco sul Naviglio - 640 finalisti provenienti da 13 regioni italiane, 127 società in gara e 528 medaglie assegnate: sono i numeri del Campionato nazionale di atletica leggera del Csi, che si ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Campionati Nazionali