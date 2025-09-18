Atessa al via Val di Sangro Expo | venerdì il focus sull’automotive con i leader di Fiom Fim e Uilm
Ha preso il via oggi ad Atessa la rassegna Val di Sangro Expo, in programma fino a domenica prossima, che quest’anno dedica una grande attenzione al settore automotive, pilastro dell’economia locale e motore occupazionale per l’Abruzzo.Su un’area coperta di 6.500 metri quadrati trova spazio un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: atessa - sangro
Atessa, annullato con spirito di responsabilità il convegno sull’industria del Sangro: "Inaccettabile un panel solo maschile"
Atessa, accordo tra Stellantis Pro One e Sic Europe: 1.200 veicoli dallo stabilimento in Val di Sangro
La musica torna protagonista ad Atessa con il Sangro Music Festival
Atessa, domani l'inaugurazione di Val di Sangro Expo 2025 - facebook.com Vai su Facebook
ATESSA: AL VIA VAL DI SANGRO EXPO, FOCUS SU AUTOMOTIVE CON LEADER NAZIONALI DEI SINDACATI; Atessa, al via Val di Sangro Expo: venerdì il focus sull’automotive con i leader di Fiom, Fim e Uilm; Atessa, domani al via la seconda edizione di Val di Sangro Expo: l’automotive protagonista.
ATESSA: AL VIA VAL DI SANGRO EXPO, FOCUS SU AUTOMOTIVE CON LEADER NAZIONALI DEI SINDACATI - ATESSA – Il settore Automotive, pilastro dell’economia locale e motore occupazionale per l’Abruzzo, affronta oggi sfide complesse legate alla crisi del comparto, tra innovazione tecnologica, sostenibi ... Come scrive abruzzoweb.it
Atessa, al via la seconda edizione di Val di Sangro Expo: automotive protagonista - ] ... Si legge su msn.com