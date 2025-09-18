Atalanta | perdere a Parigi ci sta ma non così Si salva solo Carnesecchi
Esordio da incubo in Champions League per l’ Atalanta con i campioni d’Europa del Psg che al Parco dei Principi fanno quel che vogliono, superando i nostri per 4-0. Davanti a quasi 1.200 tifosi nerazzurri, il primo quarto d’ora è un vero incubo con i transalpini che potrebbero trovarsi tranquillamente avanti di tre reti. I nostri giocatori sono smarriti, non sanno davvero cosa fare di fronte allo strapotere avversario. Carnesecchi si mette l’abito da Superman ed evita il peggio parando anche un rigore. I francesi calano un po’ il ritmo ed i nerazzurri, pur non brillando, riescono a riequilibrare leggermente il divario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: atalanta - perdere
L’Atalanta può perdere Retegui dopo un’offerta folle dall’Arabia: dal Napoli il possibile sostituto
Se le italiane vogliono andare agli Ottavi Champions direttamente, hanno un percorso obbligato. Ecco cosa devono fare in questo turno: - Inter e Juventus devono vincere - Napoli e Atalanta possono perdere Ecco perché: (qui l’episodio completo https://y - X Vai su X
Il Fausto Coppi si tinge dì rossoblu! ? Domenica 14 settembre 2025 alle 10,30 le formazioni Under 17 del Cagliari Calcio e dell’Atalanta si affrontano in una sfida da non perdere! L’ingresso è libero e gratuito, non mancare! - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta: perdere a Parigi ci sta, ma non così. Si salva solo Carnesecchi; Champions League, oggi Ajax-Inter e Psg-Atalanta - Le partite in diretta; L’Atalanta spaesata travolta dal ciclone PSG (4-0).
Atalanta: perdere a Parigi ci sta, ma non così. Si salva solo Carnesecchi - Sconfitta umiliante contro i campioni in carica: tanti giocatori dimostrano di non essere all'altezza. Riporta bergamonews.it
Juric: «Ho già parlato abbastanza di Lookman, la situazione non è cambiata» - L'allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, per presentare la sfida di Champions contro il Psg ... Scrive ilnapolista.it