Esordio da incubo in Champions League per l’ Atalanta con i campioni d’Europa del Psg che al Parco dei Principi fanno quel che vogliono, superando i nostri per 4-0. Davanti a quasi 1.200 tifosi nerazzurri, il primo quarto d’ora è un vero incubo con i transalpini che potrebbero trovarsi tranquillamente avanti di tre reti. I nostri giocatori sono smarriti, non sanno davvero cosa fare di fronte allo strapotere avversario. Carnesecchi si mette l’abito da Superman ed evita il peggio parando anche un rigore. I francesi calano un po’ il ritmo ed i nerazzurri, pur non brillando, riescono a riequilibrare leggermente il divario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta: perdere a Parigi ci sta, ma non così. Si salva solo Carnesecchi