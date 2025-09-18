Atalanta pace fatta con Lookman | è rientrato in gruppo coi compagni
Zingonia. L’Atalanta e Ademola Lookman votano pagina e si mettono alle spalle la seconda estate tribolata: nella seduta di allenamento di giovedì mattina a Zingonia, l’attaccante nigeriano si è allenato per la prima volta in gruppo agli ordini di mister Ivan Juric. I primi segnali di riavvicinamento erano stati lanciati al club già tra domenica e lunedì, poi un nuovo colloquio nella mattinata di martedì, prima della partenza della squadra per Parigi, ha rappresentato quel passo in avanti che si attendeva da parte del ragazzo, protagonista in estate di una saga che lo ha visto al centro, tra due settimane di allenamenti saltati e un altro paio di sedute insieme ad un preparatore e lontano dai compagni, gli stessi con cui nella mattina di giovedì 18 settembre ha parlato, affermando di aver avuto un’estate difficile, ma di aver ritrovato le motivazioni e la serenità per poter tornare a scendere in campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
