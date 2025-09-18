Atalanta novità importante su Ademola Lookman Cosa è successo all’attaccante?

Calcionews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atalanta, il ritorno di Lookman dopo il caos estivo: Juric ritrova un’arma fondamentale Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain, l’Atalanta prova a voltare pagina con una notizia positiva: il ritorno in gruppo di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi con i compagni questa mattina, per la prima volta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

atalanta novit224 importante su ademola lookman cosa 232 successo all8217attaccante

© Calcionews24.com - Atalanta, novità importante su Ademola Lookman. Cosa è successo all’attaccante?

In questa notizia si parla di: atalanta - novit

atalanta novit224 importante ademolaRivali Lazio, novità importanti per quanto riguarda Ademola Lookman. Il punto - Rivali Lazio, l’Atalanta ritrova Lookman: rientro importante in vista dei prossimi impegni Tra le rivali della Lazio nella corsa a un piazzamento europeo, l’Atalanta torna a far parlare di sé con un’i ... Riporta lazionews24.com

atalanta novit224 importante ademolaLookman in gruppo, rapporto ricucito: le tappe del reintegro con l’Atalanta - Dopo settimane di incertezza, arriva una ventata d’aria fresca in casa Atalanta: Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Novit224 Importante Ademola