Atalanta Lookman torna ad allenarsi | la svolta nel colloquio con Juric e la squadra

Bergamo, 18 settembre 2025 – Primo allenamento con il gruppo, dopo oltre due mesi, per Ademola Lookman. Rientrato nei ranghi dopo due mesi di braccio di ferro con il club. Il giocatore questa mattina ha avuto un colloquio chiarificatore con il tecnico Ivan Juric e anche con i compagni, in cui ha ripetuto di aver ritrovato la serenità dopo un’ estate complicata e avere tutte le motivazioni per dare il massimo per la maglia nerazzurra. Atalanta, per Ademola Lookman terzo giorno di assenza non giustificata (contro il Monza) Nei giorni scorsi l’attaccante aveva avuto altri dialoghi costruttivi con la società e con la dirigenza, ritrovando appunto la serenità per chiudere il caso e poter chiedere così di rientrare in gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

