atalanta lookman torna ad allenarsi in gruppo probabile convocazione a torino

LA NOVITÀ. Ademola Lookman torna ad allenarsi con i compagni. L’attaccante nigeriano ha sostenuto una sessione di lavoro con il gruppo e mister Juric alla guida, dopo la tormentata estate tra voci di mercato e incomprensioni con la società. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

