Atalanta Lookman torna ad allenarsi in gruppo Probabile convocazione a Torino
LA NOVITÀ. Ademola Lookman torna ad allenarsi con i compagni. L’attaccante nigeriano ha sostenuto una sessione di lavoro con il gruppo e mister Juric alla guida, dopo la tormentata estate tra voci di mercato e incomprensioni con la società. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
All'indomani del pesante ko incassato in Champions League con il PSG, ' I dettagli
#Lookman-#Atalanta, due mesi di colpi di scena: l'offerta dell'#Inter, la rottura e il ritorno in gruppo. Cos'è successo
