Atalanta Lookman torna ad allenarsi in gruppo Probabile convocazione a Torino

Ecodibergamo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITÀ. Ademola Lookman torna ad allenarsi con i compagni. L’attaccante nigeriano ha sostenuto una sessione di lavoro con il gruppo e mister Juric alla guida, dopo la tormentata estate tra voci di mercato e incomprensioni con la società. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

atalanta lookman torna ad allenarsi in gruppo probabile convocazione a torino

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino

In questa notizia si parla di: atalanta - lookman

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

L’Atalanta vende ancora, si chiude per Lookman: un dettaglio fa la differenza

Lookman, addio Atalanta: un club pronto ad ingaggiarlo

Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: la decisione dopo un colloquio con Juric; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino; Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric.

atalanta lookman torna allenarsiAtalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino - Ademola Lookman torna ad allenarsi con i compagni. Da msn.com

atalanta lookman torna allenarsiLookman torna a disposizione dell’Atalanta dopo il chiarimento con Juric: si allena in gruppo - Pace fatta tra l'Atalanta e Lookman che si è aggregato al resto del gruppo in allenamento per la prima volta in questa stagione ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lookman Torna Allenarsi