Atalanta Lookman torna ad allenarsi in gruppo | la decisione dopo un colloqui con Juric
Positivo il confronto tra tecnico e attaccante, così il nigeriano è tornato con il resto dei compagni. E presto si rivedrà anche in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: atalanta - lookman
Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric
Atalanta, Lookman torna in gruppo: può essere convocato con il Torino - Lookman si è allenato in gruppo: il nigeriano può essere convocato a partire dalla partita tra Torino e Atalanta Novità importante su Ademola Lookman. Scrive calciomercato.com
Atalanta, Lookman torna in gruppo - Secondo quanto raccolto da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport il calciatore ha comunicato a Juric la volontà di tornare a disposizione ... Come scrive gianlucadimarzio.com