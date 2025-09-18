Atalanta Lookman torna ad allenarsi in gruppo | la decisione dopo un colloqui con Juric

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Positivo il confronto tra tecnico e attaccante, così il nigeriano è tornato con il resto dei compagni. E presto si rivedrà anche in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta lookman torna ad allenarsi in gruppo la decisione dopo un colloqui con juric

© Gazzetta.it - Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: la decisione dopo un colloqui con Juric

In questa notizia si parla di: atalanta - lookman

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

L’Atalanta vende ancora, si chiude per Lookman: un dettaglio fa la differenza

Lookman, addio Atalanta: un club pronto ad ingaggiarlo

Lookman torna in gruppo: è a disposizione di Juric; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo: la decisione dopo un colloqui con Juric; Atalanta, Lookman torna ad allenarsi ma resta fuori rosa.

atalanta lookman torna allenarsiAtalanta, Lookman torna in gruppo: può essere convocato con il Torino - Lookman si è allenato in gruppo: il nigeriano può essere convocato a partire dalla partita tra Torino e Atalanta Novità importante su Ademola Lookman. Scrive calciomercato.com

atalanta lookman torna allenarsiAtalanta, Lookman torna in gruppo - Secondo quanto raccolto da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport il calciatore ha comunicato a Juric la volontà di tornare a disposizione ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Lookman Torna Allenarsi