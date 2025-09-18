Atalanta Lookman torna ad allenarsi Ecco quando potrà giocare in campionato

(Adnkronos) – Il caso dell'estate è giunto a conclusione. Ademola Lookman ha chiarito la sua posizione con l'Atalanta ed è tornato a lavorare con il gruppo. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 settembre, il nigeriano ha avuto un colloquio con l'allenatore della Dea Ivan Juric e con i suoi compagni, chiedendo la possibilità di tornare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it