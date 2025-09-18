Atalanta-Lookman telenovela finita | il nigeriano torna in gruppo dopo un colloquio con Juric Mesi difficili pronto a tornare
Ademola Lookman torna in gruppo. Si conclude così in maniera positiva la telenovela tra l’Atalanta e l’attaccante nigeriano dopo un’estate molto travagliata in cui Lookman – per il secondo anno consecutivo – aveva chiesto la cessione. Già dall’immediato post Lecce, match vinto dai nerazzurri per 4-1, il calciatore insieme agli agenti aveva lanciato dei segnali importanti per essere reintegrato. Poi, oggi – giovedì 18 settembre – un colloquio tra lo stesso Lookman e l’allenatore Ivan Juric ha riportato il sereno. O meglio, ha creato i presupposti per ricucire. Ademola Lookman avrebbe spiegato al tecnico nerazzurro che sono stati mesi difficili e che dopo un periodo complicato sarebbe pronto a tornare in gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
