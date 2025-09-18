Atalanta - Lookman pace fatta? L' attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo
Bergamo, 18 settembre 2025 – Un'estate travagliata, dal possibile addio alla permanenza forzata, ma ora a Bergamo sembra tutto finito: Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain la Dea si è ritrovata per gli allenamenti e ha potuto riabbracciare l'attaccante, che quindi sarà a disposizione per le prossime gare. Prima dell'allenamento, Lookman ha parlato con Juric e con tutta la squadra, chiarendo la situazione dell'estate appena trascorsa, e ha ha affermato di aver voltato pagina e di aver ritrovato le motivazioni, dicendosi pronto a dare il 100% per l'Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
