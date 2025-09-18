Atalanta emergenza infortuni | si fermano anche Scalvini e De Ketelaere

Juric ha dichiarato che, una volta recuperati gli infortunati, la sua Atalanta sarà davvero competitiva. Il croato sperava in buone notizie già nei prossimi giorni e invece la situazione è peggiorata ulteriormente. La Dea, infatti, è uscita non solo sconfitta dalla partita con il Paris. 🔗 Leggi su Today.it

Psg in emergenza: Kvaratskhelia, Belardo e Kang-in Lee rischiano di saltare il match contro l'Atalanta (Le Parisien) Oltre agli infortunati Dembelé e Doué. La lunga stagione con più di 60 partite sta iniziando a pagare.

Psg in emergenza contro l'Atalanta: out Doué e Dembélé, chance per Barcola e Ramos

Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere; Atalanta, il ritorno in campo di Scamacca non è stato fortunato; Bologna Sos infortuni, contro l'Inter in 9 in dubbio: chi non ce la fa e chi potrebbe recuperare.

Atalanta, emergenza infortuni: si fermano anche Scalvini e De Ketelaere - Infortuni Atalanta, De Ketelaere e Scalvini saltano il Torino Contro il Torino infatti nella prossima giornata di Serie A non ci saranno il difensore Scalvini e l'attaccante De Ketelaere. Da today.it

Infortuni De Ketelaere e Scalvini, Atalanta in ansia: i tempi di recupero - Problemi per l'Atalanta e Juric in vista del prossimo match di campionato contro il suo ex Torino. sport.sky.it scrive