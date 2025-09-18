Atalanta doppio stop | guai muscolari per De Ketelaere e Scalvini

Problema all'adduttore per i due giocatori della Dea: nelle prossime ore previsti esami strumentali utili a chiarire l'entità degli infortuni.

Atalanta, doppio stop: guai muscolari per De Ketelaere e Scalvini; Cristiano Lucarelli: «La politica? Rifarei tutto, ma i calciatori oggi fanno bene a non esporsi. Pretendiamo che siano lobotomizzati»; Atalanta-Eintracht, cosa ha detto a Gasp il match? Bene qualità e condizione, super Højlund. Boga e Musso, soliti guai.

Qui atalanta. Scamacca esulta:: "Guai alle spalle». Arriva Arokodare? - La settimana che si apre potrebbe essere decisiva nel delineare il profilo dell’attacco dell’Atalanta. Riporta ilgiorno.it

Atalanta, per Ederson un mese di stop. In arrivo Musah - Non convocato per la trasferta di ieri (sabato 30 agosto) a Parma, Ederson si è sottoposto a un'indagine artroscopica per la pulizia del menisco infiammato, problema accusato già nelle scorse ... Scrive bergamo.corriere.it