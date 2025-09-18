Atac multe da record per chi viaggia senza biglietto Nel 2024 controllati appena il 6 per cento dei passeggeri
Gli incassi su chi viaggia senza biglietti aumentano ma i controllori sono pochi. È questa la sintesi di quanto emerso durante l’ultima audizione della commissione Bilancio dedicata all’evasione dei biglietti sui mezzi pubblici dell’Atac. Nonostante il grande successo del Tap&Go, riuscire a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: atac - multe
Atac, multe record per i romani: 6,6 milioni di euro da sanzioni per chi viaggia senza biglietto
A Roma le multe Atac hanno raggiunto cifre record: 6,6 milioni di euro in due anni per chi viaggia senza biglietto. Grazie a nuovi controlli telematici e al sistema Tap&Go, l’azienda ha aumentato l’efficacia delle verifiche. Un segnale forte contro l’evasione tariffa - facebook.com Vai su Facebook
Atac, multe da record per chi viaggia senza biglietto. Nel 2024 controllati appena il 6 per cento dei passeggeri; Atac, multe record per i romani: 6,6 milioni di euro da sanzioni per chi viaggia senza biglietto; Atac, dalle multe ai portoghesi incassi record a 6,6 milioni.
Atac, multe record per i romani: 6,6 milioni di euro da sanzioni per chi viaggia senza biglietto - Questa crescita, ha spiegato il responsabile dell'Ufficio commerciale di Atac, Fabrizio Frustaci, è stata possibile "grazie a nuovi strumenti di ... Scrive fanpage.it