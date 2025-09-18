Aswani | il sogno di Tahrir non si è spento
Nel salotto di Pordenonelegge lo scrittore egiziano Ala Al Aswani intreccia letteratura e attualità: presenta in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo e ribadisce che il sogno della rivoluzione egiziana continua a pulsare nelle piazze e nei cuori. Il mestiere di raccontare Quando gli viene chiesto come nascono le sue storie, Ala Al Aswani risponde . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
"Ad Alessandria gli alberi camminano" di 'Ala Al-Aswani Aswani, con lo sguardo affettuoso ma anche ironico e divertito che da sempre caratterizza la sua scrittura, segue le vicende personali dei suoi personaggi: la profonda amicizia che li lega, gli amori, le os