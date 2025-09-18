Aster allestisce waterfront e accessi cittadini per il salone nautico
In occasione del Salone Nautico 2025, Aster ha realizzato una serie di interventi coordinati, su indicazione del Comune, per rendere più accoglienti gli spazi del Waterfront di Levante e i principali accessi cittadini.Il primo intervento ha riguardato l’ex palazzina Labò, un edificio in disuso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
