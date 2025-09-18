Asta Terme Busto di Grocco va al Comune
Il Comune si aggiudica il busto di Pietro Grocco alla procedura di vendita online, organizzata per la cessione dei beni mobili delle Terme nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità. La spesa per acquistare l’opera che raffigura l’illustre medico, storico direttore sanitario dell’azienda, è stata di circa 4mila euro. Il busto sarà esposto nella nuova galleria civica che sorgerà alla Palazzina Regia. Il futuro luminare, avviato agli studi grazie all’aiuto dell’amatissimo zio sacerdote Don Giuseppe Grocco, si laureò in medicina a Pavia ove fu allievo di Francesco Orsi (1828-1899) e conseguì il dottorato nella stessa città nel 1879, studiando successivamente a Parigi, alla scuola di Jean-Martin Charcot, e a Vienna, prima presso l’Istituto diretto da Hermann Nothnagel e poi presso il gabinetto di elettroterapia dal professor Moriz Rosenthal (1833-1889) dove approfondì gli aspetti neurologici di molte patologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: asta - terme
Il concordato delle Terme, all’asta vanno i beni mobili: dagli armadi ai lettini. Ci sono anche microscopi antichi e una meridiana
Il concordato delle Terme, all’asta vanno i beni mobili: dagli armadi ai lettini. Ci sono anche microscopi antichi e una meridiana - X Vai su X
Agriturismo Plan di Cuel | Arta Terme Vai su Facebook
Asta Terme. Busto di Grocco va al Comune; Il concordato delle Terme, all’asta vanno i beni mobili: dagli armadi ai lettini. Ci sono anche microscopi antichi e una meridiana; Pietro Grocco, il più grande promoter delle Terme di Montecatini.
Storico busto di Pietro Grocco acquisito all’asta dal Comune di Montecatini - Montecatini Veri affari dalla vendita di una serie di beni mobili che erano di proprietà delle Terme di Montecatini spa, inseriti nella procedura di concordato preventivo in continuità e quindi anche ... Lo riporta msn.com
All'asta i beni mobili delle Terme: ci sono sedie, macchine da scrivere, lettini e...il busto di Pietro Grocco - Si tratta di una normale procedura inserita all'interno del concordato preventivo e si potranno presentare le offerte entro martedì 16 sul sito della Isve ... valdinievoleoggi.it scrive