asta terme busto di grocco va al comune

Il Comune si aggiudica il busto di Pietro Grocco alla procedura di vendita online, organizzata per la cessione dei beni mobili delle Terme nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità. La spesa per acquistare l’opera che raffigura l’illustre medico, storico direttore sanitario dell’azienda, è stata di circa 4mila euro. Il busto sarà esposto nella nuova galleria civica che sorgerà alla Palazzina Regia. Il futuro luminare, avviato agli studi grazie all’aiuto dell’amatissimo zio sacerdote Don Giuseppe Grocco, si laureò in medicina a Pavia ove fu allievo di Francesco Orsi (1828-1899) e conseguì il dottorato nella stessa città nel 1879, studiando successivamente a Parigi, alla scuola di Jean-Martin Charcot, e a Vienna, prima presso l’Istituto diretto da Hermann Nothnagel e poi presso il gabinetto di elettroterapia dal professor Moriz Rosenthal (1833-1889) dove approfondì gli aspetti neurologici di molte patologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

