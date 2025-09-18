Assunzioni Alstom in tutta Italia | come candidarsi

Assunzioni Alstom in tutta Italia: una tra le aziende leader mondiali dell’industria ferroviaria assumerà 100 nuove risorse da qui a marzo prossimo, da inserire nella divisione relativa alla manutenzione di treni, metropolitane e tram (Services). Si tratta, soprattutto, di immissioni relative a operai, tecnici e laureati in ingegneria. Numerose le candidatura che si possono già presentare per lavorare nelle sedi sparse nel territorio italiano. La conferma della nuova tornata di assunzioni di Alstrom è arrivata nella giornata del 17 settembre 2025, nel corso della cerimonia organizzata a Sesto San Giovanni per i 70 anni dello stabilimento situato vicino Milano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

