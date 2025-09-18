Assoluzione per il presunto pirata della strada di Montoro | nessuna prova certa

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montoro – Si è concluso con l’assoluzione il processo nei confronti di un sessantenne accusato di omissione di soccorso e lesioni a seguito di un investimento che aveva coinvolto una settantaquattrenne e il suo nipotino. L’uomo era stato indicato dai Carabinieri come il presuntopirata della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assoluzione - presunto

Assoluzione per il presunto “pirata della strada” di Montoro: nessuna prova certa; Morì in moto a 19 anni, il genitori scrivono a Mattarella e Meloni: giustizia per nostro figlio dopo l'assoluzione del pirata della strada; Omicidio stradale: condanna record contro automobilista ubriaco che uccise un uomo.

assoluzione presunto pirata stradaIl presunto pirata agli arresti domiciliari. Attesa per l'udienza di convalida - Il 23enne è accusato di aver travolto e ucciso domenica sera con la sua auto il tredicenne Stefano Angonese mentre era a piedi con un coetaneo, rimasto ferito. Riporta rainews.it

assoluzione presunto pirata stradaVicenza, auto travolge e uccide un 13enne in bici: arrestato il pirata della strada - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, auto travolge e uccide un 13enne in bici: arrestato il pirata della strada ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Assoluzione Presunto Pirata Strada