Assoluzione per il presunto pirata della strada di Montoro | nessuna prova certa

Montoro – Si è concluso con l’assoluzione il processo nei confronti di un sessantenne accusato di omissione di soccorso e lesioni a seguito di un investimento che aveva coinvolto una settantaquattrenne e il suo nipotino. L’uomo era stato indicato dai Carabinieri come il presunto “pirata della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il presunto killer di Charlie Kirk è stato identificato in Tyler Robinson, 22 anni, studente originario dello Utah. A consegnarlo alle autorità sarebbe stato il padre, un ex-sceriffo in pensione, appartenente a una famiglia mormone con posizioni conservatrici.

