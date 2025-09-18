Assistente tecnico AR04 | avviso per supplenza triennale
L’Istituto di Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” ha pubblicato un bando per la ricerca di un assistente tecnico AR04 con diploma idoneo, destinato alle attività di supporto in imbarcazioni scuola e officine. La supplenza prevede un contratto di 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2025 . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: assistente - tecnico
Claudio Calvani è primo assistente. Tutto lo staff tecnico ora è al completo
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio
NEW ENTRY Nuovo assistente tecnico di Piero Ivaldi e preparatore atletico di tutto il settore femminile! Una lunga storia a Camogli e una pioggia di scudetti giovanili con tanti talenti e campioni scovati e formati...poi 3 anni a Sori con uno scudetto - facebook.com Vai su Facebook
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04 – Imbarcazioni Scuola e Officine per scuola di Bari.
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04 – Imbarcazioni Scuola e Officine per scuola di Bari - L'Istituto di Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” ha pubblicato un avviso per la ricerca di personale in possesso ... Segnala orizzontescuola.it
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... orizzontescuola.it scrive