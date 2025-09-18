Assistente tecnico AR04 | avviso per supplenza triennale

L’Istituto di Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” ha pubblicato un bando per la ricerca di un assistente tecnico AR04 con diploma idoneo, destinato alle attività di supporto in imbarcazioni scuola e officine. La supplenza prevede un contratto di 36 ore settimanali fino al 31 agosto 2026. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2025 . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

