Il settore del pet care e del pet food in Italia è ormai un asset rilevante non solo dal punto di vista sociale e culturale, ma anche economico. Durante l’ Italian Pet Summit 2025 dedicata ai servizi innovativi per la tutela degli animali domestici, uno dei temi centrali è stato il costo legato al benessere dei pet e le prospettive del mercato assicurativo in questo ambito. Secondo i dati illustrati, il costo annuo per mantenere un animale in Italia si aggira intorno ai 1.000 euro, con variazioni che vanno dai 30 ai 100 euro mensili per nucleo familiare. Si tratta di una cifra che pesa sui bilanci delle famiglie, soprattutto per chi ha minori disponibilità economiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assicurazioni per animali: un mercato in crescita ma ancora poco percepito