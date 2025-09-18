Assegno unico universale dati 2025 | chi lo riceve e qual è l’importo

Nella giornata del 17 settembre, l’Inps ha pubblicato i dati dell’ Assegno unico e universale (Auu) relativi ai primi sette mesi del 2025. Nelle informazioni contenute nell’Osservatorio si legge che il complessivo degli assegni erogati quest’anno ammonta a 11,5 miliardi di euro, cifra che si aggiunge alle risorse stanziate per gli anni dal 2022, anno del debutto della misura, al 2024. Inoltre, nella statistica elaborata dall’istituto di previdenza, si calcolano anche l’ importo medio per figlio comprensivo delle maggiorazioni e quello massimo corrisposto alle famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 17. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assegno unico universale, dati 2025: chi lo riceve e qual è l’importo

