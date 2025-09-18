Assegno Unico INPS | aumento da settembre 2025

18 set 2025

Da settembre 2025 l’INPS introduce una novità per le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico: una maggiorazione fino a 34,40 euro mensili per nuclei in cui entrambi i genitori hanno reddito da lavoro. Il beneficio, applicato in automatico, riguarda anche docenti e personale ATA con contratti precari. L’importo varia in base all’ISEE e può essere verificato . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

