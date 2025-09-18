Assegno Unico INPS | aumento da settembre 2025
Da settembre 2025 l’INPS introduce una novità per le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico: una maggiorazione fino a 34,40 euro mensili per nuclei in cui entrambi i genitori hanno reddito da lavoro. Il beneficio, applicato in automatico, riguarda anche docenti e personale ATA con contratti precari. L’importo varia in base all’ISEE e può essere verificato . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Assegno unico settembre 2025, a sorpresa arrivano gli aumenti e gli arretrati - Maggiorazione fino a 34,40 euro per famiglie con entrambi i genitori lavoratori. Da informazionescuola.it
Assegno unico, Inps: nei primi sette mesi del 2025 erogati 11,5 miliardi di euro - Nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliard ... finanza.repubblica.it scrive