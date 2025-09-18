Asse Italia-Usa sulle patologie neurologiche nell’età evolutiva | oggi il convegno promosso da Petrone Group

Oggi, giovedì 25 settembre, alle ore 17 presso la sede di Petrone Group (viale della Liberazione, 111) in collaborazione con il Centro Studi Americani si terrà il convegno dal titolo “Patologie neurologiche nell’età evolutiva: lo spettro autistico, genesi e prospettive”. L’incontro si aprirà con il saluto del cavaliere Carmine Petrone, Fondatore di Petrone Group che da anni si occupa del tema spesso drammatico dell’autismo sottolineando che “abbiamo la necessità di intervenire con le terapie soprattutto quando i bambini sono molto piccoli. In quel caso i risultati possono essere davvero importanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

