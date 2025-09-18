Assassin’s Creed Shadows | Come giocare Gli Artigli di Awaji
Gli Artigli di Awaji sono il contenuto aggiuntivo che amplia la storia di Assassin’s Creed Shadows, proseguendo le vicende di Naoe e Yasuke dopo la conclusione dell’avventura principale. Questa espansione introduce una nuova isola da esplorare, arricchita da missioni inedite, attività secondarie, equipaggiamenti e segreti da scoprire. Trattandosi di un contenuto post-game, non è accessibile subito: occorre prima rispettare determinati requisiti nella campagna principale. Requisiti per sbloccare l’espansione. Per poter iniziare l’avventura degli Artigli di Awaji è necessario aver completato: Tutta la storia principale, fino all’ultima missione intitolata “Fuori dall’Ombra”. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
