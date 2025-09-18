Assalto finale a Gaza ucciso un altro operatore di Medici senza frontiere Netanyahu evoca una super Sparta

Nell'inferno di Gaza City, mentre il bilancio delle vittime ha superato i 65mila morti, i raid israeliani continuano a susseguirsi senza sosta. Medici senza frontiere ha annunciato la morte del proprio collaboratore Hussein Alnajjar, il tredicesimo. Infermiere nelle cliniche di Deir al Balah e. 🔗 Leggi su Today.it