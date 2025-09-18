Assalto finale a Gaza ucciso un altro operatore di Medici senza frontiere Netanyahu evoca una super Sparta
Nell'inferno di Gaza City, mentre il bilancio delle vittime ha superato i 65mila morti, i raid israeliani continuano a susseguirsi senza sosta. Medici senza frontiere ha annunciato la morte del proprio collaboratore Hussein Alnajjar, il tredicesimo. Infermiere nelle cliniche di Deir al Balah e. 🔗 Leggi su Today.it
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Assalto finale a Gaza City, Netanyahu: “Chi ci condanna è ipocrita”
Usa: in 15 giorni può riprendere negoziato su Gaza. Capo negoziatore Israele incontra Witkoff a Londra; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - I manifestanti continuano la protesta davanti alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme; L’assalto finale a Gaza City: più di 100 le vittime, centinaia di migliaia i civili in fuga.
Assalto a Gaza City, più di 100 morti in un giorno. Netanyahu: «Ipocrita chi ci condanna, avanti fino alla fine» - Le truppe Idf hanno continuato a bombardare la città e altre parti della Striscia durante ... Riporta unionesarda.it
Gaza, raid israeliani vicino ospedali: 83 morti all'alba. Smotrich: «Striscia una miniera d'oro immobiliare» - L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. Scrive ilmessaggero.it