Aspirina quotidiana dimezza le recidive del tumore al colon-retto
Un farmaco domestico da generazioni, l’Aspirina, irrompe nella terapia oncologica: un’ampia sperimentazione nei paesi scandinavi rivela che, in presenza di una determinata mutazione, una compressa quotidiana a basso dosaggio taglia drasticamente il rischio che il tumore del colon-retto faccia di nuovo capolino. Una svolta nella terapia post-chirurgica Il dato che ha sorpreso clinici e ricercatori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Cancro colon-retto, Aspirina dimezza rischio recidive: lo studio.
Cancro colon-retto, Aspirina dimezza rischio recidive: lo studio - Ricerca condotta da un team svedese del Karolinska Institutet conferma l'effetto nei pazienti con una mutazione genetica che ricorre nel 40% dei casi ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it