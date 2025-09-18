aspirina quotidiana dimezza le recidive del tumore al colon retto

Un farmaco domestico da generazioni, l’Aspirina, irrompe nella terapia oncologica: un’ampia sperimentazione nei paesi scandinavi rivela che, in presenza di una determinata mutazione, una compressa quotidiana a basso dosaggio taglia drasticamente il rischio che il tumore del colon-retto faccia di nuovo capolino. Una svolta nella terapia post-chirurgica Il dato che ha sorpreso clinici e ricercatori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

