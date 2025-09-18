Asl Salerno rinviato a sorpresa il concorso per Oss | è polemica
A cinque giorni dalla prima data delle prove (che erano previste per il 22-24-25 e 26 settembre) l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno rinvia il Concorso Unico Regionale per il reclutamento di 1274 operatori socio sanitari. “Tutte le prove sono rinviate a data da destinarsi per sopraggiunte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: salerno - rinviato
Ultim'ora La prova scritta per il Concorso per 1274 Oss della Regione Campania era stata fissata per lunedì 22 settembre. Ma è stata rinviata a Salerno. A rischio anche Napoli - facebook.com Vai su Facebook
La Procura di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per 33 indagati nella maxi inchiesta sulla truffa legata al "click day" per i permessi di soggiorno - X Vai su X
Asl Salerno, rinviato a sorpresa il concorso per Oss: è polemica; Concorso Unico Regionale OSS, l’Asl Salerno ha rinviato le prove scritte; Caos Concorso Unico Regionale per OSS in Campania. Cgil: Una follia.
Asl Salerno, concorso OSS rinviato: sindacati chiedono chiarimenti e trasparenza per i candidati - La decisione, comunicata appena quattro giorni prima delle prove, ha creato pesanti disagi a centinaia di candidati, soprattutto a chi proviene da altre Regioni ... Lo riporta infocilento.it
Asl Salerno, 8 medici “gettonisti” assunti per tappare i buchi - Alla procedura di assunzione, per tre mesi, indetta dall’Asl e destinata agli specialisti a partita iva, ... Riporta ilmattino.it