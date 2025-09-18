Ascolti tv sabato 27 settembre 2025 la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5 | chi vince?

Tutto pronto per lo scontro in prima serata tra Rai e Mediaset: due programmi di punta, due stili diversi e un solo telecomando. Chi vincerà la battaglia degli ascolti tv sabato 27 settembre 2025? Il sabato sera televisivo italiano si prepara a una sfida ad alta intensità: il 27 settembre 202. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv sabato 27 settembre 2025, la sfida tra Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tu Sí Que Vales su Canale 5: chi vince?

In questa notizia si parla di: ascolti - sabato

Ascolti tv sabato 28 giugno: Una voce per Padre Pio, Palazzina Laf

Ascolti tv sabato 28 giugno, chi ha vinto tra Una voce per Padre Pio e Benfica-Chelsea

Ascolti tv: Una voce per Padre Pio, Benfica-Chelsea | Dati Auditel, sabato 28 giugno 2025

Ascolti TV | Sabato 13 Settembre 2025. Distanze invariate tra Scotti (25.8%) e De Martino (21.7%). I Music Awards dominano la serata (19.4%) Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, #Conti e #Incontrada leader del sabato sera. Chi vince tra #Scotti e #DeMartino #14settembre #iltempoquotidiano #ascolti #tv https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/09/14/news/ascolti-tv-ieri-13-settembre-conti-incontrada-tim-chi-vince-scotti-de-martino- - X Vai su X

Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco; Ascolti tv ieri sera sabato 22 marzo: Amici torna col botto, Carlo Conti parte col 17.6%; Ascolti tv sabato 26 luglio, chi ha vinto tra Ciao Darwin e Dalla Strada al Palco.

Ascolti tv, Conti e Incontrada leader del sabato sera. Chi vince tra Scotti e De Martino - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Tim Music Awards 2025 condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti calamitare una ... Come scrive iltempo.it

Ascolti tv sabato 13 settembre: Tim Music Awards, Ciao Darwin, Shazam - Ascolti tv 13 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it