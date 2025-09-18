Ascolti tv mercoledì 17 settembre | La ragazza del mare Buongiorno mamma 3
Ascolti tv mercoledì 17 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 17 settembre 2025? Su Rai 1 è andato in onda La ragazza del mare. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Buongiorno mamma 3. Su Italia 1 The transporter. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 17 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 17 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled
Ieri e oggi in TV — Ascolti di mercoledì 10 settembre 2025: 2,3 milioni (17%) per Semplicemente Fiorella 2025; 1,9 milioni (13,3%) per il film turco Annem https://ift.tt/SI2g8bP - X Vai su X
Ascolti tv mercoledì 10 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Fiorella Mannoia che affronta My Mother, Chi l'ha visto, Rocco Schiavone e Sarabanda - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in TV | programmi di mercoledì 17 settembre 2025; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 17 settembre 2025; Atletica oggi in tv Mondiali 2025 | orari mercoledì 17 settembre programma streaming azzurri in gara.
Ascolti tv mercoledì 17 settembre: La ragazza del mare, Buongiorno mamma 3 - Ascolti tv 17 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it
Ascolti tv, Montalbano batte Hunziker. Berlinguer e Floris: chi ha vinto - Gli ascolti del martedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ... Da iltempo.it