Ascolti TV | Mercoledì 17 Settembre 2025

Davidemaggio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Buongiorno, Mamma! 3  ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Occhi di Gatto  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  The Transporter  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Lezioni di Mafie  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la partita di  Champions League – Liverpool-Atletico Madrid  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 17 settembre 2025

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 17 Settembre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - mercoled

Ascolti tv mercoledì 17 settembre | La ragazza del mare Buongiorno mamma 3; Stasera in TV | programmi di mercoledì 17 settembre 2025; Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 17 settembre 2025.

ascolti tv mercoled236 17Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova - La sfida dell'access prime time tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Affari tuoi di Stefano De Martino ... Come scrive fanpage.it

ascolti tv mercoled236 17Ascolti tv mercoledì 17 settembre: La ragazza del mare, Buongiorno mamma 3 - Ascolti tv 17 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Mercoled236 17