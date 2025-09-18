Ascolti TV | Mercoledì 17 Settembre 2025 Montalbano in replica 16% arresta anche Raoul Bova 14.7% Boom Gratteri 7.1% male Labate 3.7% e Occhi di Gatto 4.3%

Nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 2.425.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3  ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2  Occhi di Gatto  intrattiene 672.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1  The Transporter  incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3  Chi l’ha Visto?  segna 1.331.000 spettatori (9.4%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza 444.000 spettatori (3.7%). Su La7  Lezioni di Mafie  raggiunge 1.108.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 la partita di  Champions League – Liverpool-Atletico Madrid  ottiene 910. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

