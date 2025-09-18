Ascolti TV | Mercoledì 17 Settembre 2025 Montalbano in replica 16% arresta anche Raoul Bova 14.7% Boom Gratteri 7.1% male Labate 3.7% e Occhi di Gatto 4.3%

Nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.425.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.135.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 672.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 The Transporter incolla davanti al video 781.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna 1.331.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 444.000 spettatori (3.7%). Su La7 Lezioni di Mafie raggiunge 1.108.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Liverpool-Atletico Madrid ottiene 910.

