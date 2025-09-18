Ascolti tv 17 settembre 2025 | Il Commissario Montalbano Buongiorno mamma 3 Chi l’ha visto Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di mercoledì 17 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Buongiorno mamma 3 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 settembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Buongiorno mamma 3. Auditel del 17 settembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Buongiorno mamma 3”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 17 settembre 2025: Il Commissario Montalbano, Buongiorno mamma 3, Chi l’ha visto, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv lunedì 1 settembre: Champagne – Peppino di Capri, Battiti Live

• “Siamo il bello, noi!” ? ? ? 16 Settembre 2016 Doppio disco di Platino #FIMI 30,5 mln di ascolti su #Spotify 64,4 mln di views su #YouTube ? - Come inganni il tempo nell’attesa del ritorno di @amorosoof? - “Intanto sopravviverò, ho messo in ta - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV del 15 settembre: La Ruota della Fortuna asfalta Affari Tuoi, allarme rosso per Stefano De Martino https://gay.it/ascolti-tv-15-settembre-2025-affari-tuoi-ruota-della-fortuna… #AscoltiTV #Mediaset #Rai - X Vai su X

Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova; Ascolti tv di martedì 16 settembre; Programmi tv, cosa vedere oggi 17 settembre: curiosità per Tommaso Labate e Gerry Scotti spadroneggia.

Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova - La sfida dell'access prime time tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Affari tuoi di Stefano De Martino ... Da fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 17 settembre: La ragazza del mare, Buongiorno mamma 3 - Ascolti tv 17 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it