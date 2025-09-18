ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2025 | BUONGIORNO MAMMA MONTALBANO CHI L’HA VISTO PARTE REALPOLITIK

ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2025 • MERCOLEDI •. Gli ascolti tv mercoledì 17 settembre 2025 con i debutti di Buongiorno Mamma! 3, Realpolitik e Occhi di Gatto. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x + x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x + x + x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Il Commissario Montalbano 9 – x TC – x G – x O – x Il Commissario Montalbano 9 – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x Mattino 5 – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x Dentro La Notizia – x + x Dentro La Notizia Saluti – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Buongiorno, Mamma! 3 – x TC – x G – x O – x Buongiorno, Mamma! 3 – x Tg5 + Paperissima Sprint – x + x MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET I Puffi + Winx Club – x + x Heartland – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x + x Tg2 Italia Europa – x Rai Parlamento: Speciale Camera – x Un Ciclone in Convento – x Tg2 – x Mondiali di Atletica – x BellaMa’ – x + x S. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 17 SETTEMBRE 2025: BUONGIORNO MAMMA, MONTALBANO, CHI L’HA VISTO, PARTE REALPOLITIK

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv lunedì 1 settembre: Champagne – Peppino di Capri, Battiti Live

• “Siamo il bello, noi!” ? ? ? 16 Settembre 2016 Doppio disco di Platino #FIMI 30,5 mln di ascolti su #Spotify 64,4 mln di views su #YouTube ? - Come inganni il tempo nell’attesa del ritorno di @amorosoof? - “Intanto sopravviverò, ho messo in ta - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV del 15 settembre: La Ruota della Fortuna asfalta Affari Tuoi, allarme rosso per Stefano De Martino https://gay.it/ascolti-tv-15-settembre-2025-affari-tuoi-ruota-della-fortuna… #AscoltiTV #Mediaset #Rai - X Vai su X

Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova; Ascolti tv del 17 settembre, Stefano De Martino cede il testimone a Zingaretti; Ascolti tv di martedì 16 settembre.

Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova - La sfida dell'access prime time tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Affari tuoi di Stefano De Martino ... Da fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 17 settembre: La ragazza del mare, Buongiorno mamma 3 - Ascolti tv 17 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive