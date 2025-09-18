ASCOLTI DA RECORD PER VITA IN DIRETTA | MATANO LEADER DEL POMERIGGIO TELEVISIVO
Ancora una volta La vita in diretta con il 21.6% di share si conferma leader della fascia pomeridiana del daytime, superando i competitor di Canale5. Il programma condotto da Alberto Matano partendo da un traino del 13% raggiunge picchi del 23,0% superando la curva della concorrenza di Canale5 di 11 punti percentuali di share. Dentro La Notizia, il contenitore concorrente di Canale5, partendo invece da un traino del 26% segna nella prima parte il 20,5% di share ma con la durata perde oltre 14 punti sulla curva chiudendo al 12%. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
