ASCOLTI DA RECORD PER VITA IN DIRETTA | MATANO LEADER DEL POMERIGGIO TELEVISIVO

Ancora una volta La Vita in Diretta con il 21.6% di share si conferma leader della fascia pomeridiana del daytime, superando il competitor di Canale 5. Il programma giornalistico condotto da Alberto Matano, partendo da un traino del 13%, raggiunge picchi del 23% superando la curva della concorrenza di Canale 5 di 11 punti percentuali di share. Dentro La Notizia, il contenitore concorrente di Canale 5, partendo invece da un traino del 26% segna nella prima parte il 20,5% di share ma con la durata perde oltre 14 punti sulla curva chiudendo al 12%. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI DA RECORD PER VITA IN DIRETTA: MATANO LEADER DEL POMERIGGIO TELEVISIVO

