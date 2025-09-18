L’Ascoli ha trovato il suo nuovo bomber. A Perugia Gabriele Gori si è presentato nel migliore dei modi dopo lo scampolo vissuto con la Juve Next Gen. Il Curi ha regalato al 26enne la prima gioia bianconera. Un gol pesante per sbloccare la partita e sbancare un campo particolarmente complicato. Ora i tifosi sognano con i centri del centravanti fiorentino. A Perugia siete riusciti a dominare l’avversario, è soddisfatto? "Senza dubbio. Ne abbiamo parlato anche con i compagni. Analizzeremo la gara insieme al mister. Dico la verità nel primo tempo ci era mancato qualcosa negli ultimi metri anche se stavamo facevamo un gioco completo e creando belle azioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, Gori si gode il primo gol: "Prometto che suderò per la maglia"