Ascoli Gori si gode il primo gol | Prometto che suderò per la maglia
L’Ascoli ha trovato il suo nuovo bomber. A Perugia Gabriele Gori si è presentato nel migliore dei modi dopo lo scampolo vissuto con la Juve Next Gen. Il Curi ha regalato al 26enne la prima gioia bianconera. Un gol pesante per sbloccare la partita e sbancare un campo particolarmente complicato. Ora i tifosi sognano con i centri del centravanti fiorentino. A Perugia siete riusciti a dominare l’avversario, è soddisfatto? "Senza dubbio. Ne abbiamo parlato anche con i compagni. Analizzeremo la gara insieme al mister. Dico la verità nel primo tempo ci era mancato qualcosa negli ultimi metri anche se stavamo facevamo un gioco completo e creando belle azioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Zero gol, ad oggi la miglior difesa della C e possesso palla crescente: i primi numeri dell'Ascoli; Perugia, non ci siamo: arriva il primo ko. L’Ascoli passa al Curi, ora il piatto piange; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.